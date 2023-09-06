Петербургский геймер лишился "золотого инвентаря" в Counter-Strike на 1,5 млн рублей

Мошенники взломали его аккаунт в Steam.

20-летний геймер из Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже его игрового инвентаря в Counter-Strike на сумму почти 1,5 миллиона рублей. По словам пострадавшего, мошенники взломали его аккаунт в Steam и похитили ценные скины для оружия, которые он собирал в течение долгого времени.

По словам молодого человека, его "золотой инвентарь" состоял из редких и дорогостоящих скинов для винтовок и пистолетов, общая стоимость которых оценивается почти в 1,5 миллиона рублей, пишет Mash на Мойке.

Полностью обезоруженный игрок обратился в правоохранительные органы с просьбой провести расследование. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства взлома и пытается установить личности злоумышленников.

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