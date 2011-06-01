Число компьютерных клубов в Петербурге за год выросло на 23,8%

Они переживают бум популярности, опережая бары и кинотеатры.

Компьютерные клубы в Санкт-Петербурге демонстрируют впечатляющий рост популярности, успешно конкурируя с традиционными местами отдыха, такими как бары, рестораны и кинотеатры. Об этом сообщает издание "Деловой Петербург".

По данным издания, на сегодняшний день в городе активно работают около 170 компьютерных клубов. Прирост за 2024 год составил 23,8%, а за последние четыре года рынок вырос более чем в три раза.

Руководитель сети компьютерных клубов "Йотунхейм" Антон Шихтин подтверждает эту тенденцию, отмечая, что после восстановления рынка после последствий ковидных ограничений в 2021 году в 2022–2023 годах наблюдался стабильный спрос, а в 2024 году начался заметный рост. Основатель сети компьютерных клубов Dojo Александр Анисимов отмечает многократный рост спроса за последние три года. Эксперты связывают это с растущим стремлением людей проводить время вне интернета, особенно тех, кто работает из дома.

Эксперты объясняют рост популярности компьютерных клубов доступностью и привлекательностью этого вида досуга. Сеанс в кинотеатре в среднем стоит около 500 рублей, что сопоставимо с пакетом на 3 часа в большинстве компьютерных клубов. Основную аудиторию составляют студенты и молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, для которых покупка дорогостоящего игрового компьютера может быть затруднительной.

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Фото: pxhere