Эксперты Роскачества разоблачили семь мифов о ноутбуках

При выборе ноутбука нужно понимать конкретное назначение устройства.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества развеяли семь мифов, которые могут помешать сделать правильный выбор при покупке ноутбука.

"Многие пользователи упускают из виду важный аспект — конкретное назначение устройства. Для одних ноутбук — это рабочий инструмент, для других — стильный аксессуар. Некоторые пытаются использовать его в качестве полноценной рабочей станции. Поэтому при выборе подходящей модели необходимо четко определить свои потребности и задачи" Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Миф №1: Геймерские ноутбуки подходят только для игр?

Нет. Игровые ноутбуки оснащены высокопроизводительными процессорами,

большим объёмом оперативной памяти и мощными графическими картами. Также они имеют больше портов и разъёмов.

Игровые ноутбуки справляются с играми не хуже, чем полноценный компьютер

Миф №2: Игровые ноутбуки справляются с играми не хуже, чем полноценный компьютер?

Игровые ноутбуки действительно могут обеспечить высокую производительность, но они все же уступают по мощности и другим возможностям полноценным компьютерам. Дело в том, что ноутбуки имеют более ограниченные ресурсы охлаждения и питания.

Миф №3: Тачпадом на ноутбуке пользоваться невозможно, придётся докупать мышь

Тачпады в игровых ноутбуках совсем не для "галочки". Они имеют достаточно большие размеры и поддерживают жесты.

Миф №4: В батарее главное — ёмкость?

Выбирать ноутбук по ёмкости аккумулятора не имеет смысла. Важно именно то, насколько оптимизирована система в целом и сколько электроэнергии она потребляет. Кроме того, производители ноутбуков все чаще устанавливают несъёмные батареи, чтобы сделать устройства тонкими. Минусы: заменить аккумулятор можно только в сервисном центре, а взять с собой запасную в длительную поездку уже не получится. Для повседневных задач подойдет небольшой объем оперативной памяти от 8 до 32 гигабайт.

Миф №5: Ноутбук заменит полноценный компьютер

Самая распространённая ошибка — считать ноутбук полноценной заменой стационарному компьютеру. Но он является лишь мобильной альтернативной, которая подходит для выполнения повседневных задач.

Миф №6: Все мощные ноутбуки тяжёлые?

Не все мощные ноутбуки имеют большой вес, благодаря разработкам ведущих IT-компаний инженерам удаётся создавать лёгкие и производительные устройства.

Миф №7: Неважно, какой тип накопителя памяти установлен в системе

Для операционной системы и работы устройства в целом SSD-накопитель подходит больше, чем HDD, поскольку у него выше скорость чтения и записи. SSD-накопитель обеспечивает более быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также более быстрый отклик на действия пользователя. Но стоимость SSD-дисков обычно выше, чем у HDD.

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