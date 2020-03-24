Эксперты Роскачества разоблачили семь мифов о ноутбуках

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества развеяли семь мифов, которые могут помешать сделать правильный выбор при покупке ноутбука.
"Многие пользователи упускают из виду важный аспект — конкретное назначение устройства. Для одних ноутбук — это рабочий инструмент, для других — стильный аксессуар. Некоторые пытаются использовать его в качестве полноценной рабочей станции. Поэтому при выборе подходящей модели необходимо четко определить свои потребности и задачи"
Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества
Миф №1: Геймерские ноутбуки подходят только для игр?
Нет. Игровые ноутбуки оснащены высокопроизводительными процессорами,
большим объёмом оперативной памяти и мощными графическими картами. Также они имеют больше портов и разъёмов.
Игровые ноутбуки справляются с играми не хуже, чем полноценный компьютер
Миф №2: Игровые ноутбуки справляются с играми не хуже, чем полноценный компьютер?
Игровые ноутбуки действительно могут обеспечить высокую производительность, но они все же уступают по мощности и другим возможностям полноценным компьютерам. Дело в том, что ноутбуки имеют более ограниченные ресурсы охлаждения и питания.
Миф №3: Тачпадом на ноутбуке пользоваться невозможно, придётся докупать мышь
Тачпады в игровых ноутбуках совсем не для "галочки". Они имеют достаточно большие размеры и поддерживают жесты.
Миф №4: В батарее главное — ёмкость?
Выбирать ноутбук по ёмкости аккумулятора не имеет смысла. Важно именно то, насколько оптимизирована система в целом и сколько электроэнергии она потребляет. Кроме того, производители ноутбуков все чаще устанавливают несъёмные батареи, чтобы сделать устройства тонкими. Минусы: заменить аккумулятор можно только в сервисном центре, а взять с собой запасную в длительную поездку уже не получится. Для повседневных задач подойдет небольшой объем оперативной памяти от 8 до 32 гигабайт.
Миф №5: Ноутбук заменит полноценный компьютер
Самая распространённая ошибка — считать ноутбук полноценной заменой стационарному компьютеру. Но он является лишь мобильной альтернативной, которая подходит для выполнения повседневных задач.
Миф №6: Все мощные ноутбуки тяжёлые?
Не все мощные ноутбуки имеют большой вес, благодаря разработкам ведущих IT-компаний инженерам удаётся создавать лёгкие и производительные устройства.
Миф №7: Неважно, какой тип накопителя памяти установлен в системе
Для операционной системы и работы устройства в целом SSD-накопитель подходит больше, чем HDD, поскольку у него выше скорость чтения и записи. SSD-накопитель обеспечивает более быструю загрузку операционной системы, приложений и файлов, а также более быстрый отклик на действия пользователя. Но стоимость SSD-дисков обычно выше, чем у HDD.
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