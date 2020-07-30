Число жертв стрелка из Ленобласти увеличилось до пяти

Под Тихвином мужчина подозревается в убийстве четырёх человек и собаки.

Число жертв стрельбы в селе Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По ранней информации, на территории села был найден мёртвым мужчина с огнестрельным ранением головы, рядом с которым лежала его убитая собака. Также был обнаружен ещё один погибший житель деревни. 57-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из ружья, убив трёх человек и ранив ещё одного на почве личной неприязни.

По данным Mash на Мойке, на подозреваемого зарегистрировано пять ружей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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Фото: Piter.TV