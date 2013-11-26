Пьяный пациент избил двух врачей в Городской больнице Петербурга

Пациент в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

В Санкт-Петербурге полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения на врачей в Городской больнице № 3. Об этом сообщает портал 78.ru.

По данным портала, инцидент произошёл вечером 4 апреля. Сильно пьяный пациент причинил травмы работавшей в больнице женщине-врачу. Кроме того, пострадал ещё один врач, получивший закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей.

Нападавшего, проживающего в доме на Запорожской улице, позже доставили в больницу с диагнозом "неуточнённая эпилепсия". Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Ранее Piter.TV сообщал, что устроившие стрельбу на детской площадке в Колпино отправятся в СИЗО.

Фото: Piter.TV