Устроившие стрельбу на детской площадке в Колпино отправятся в СИЗО

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

В Санкт-Петербурге троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу.

Как отметили в пресс-службе ГСУ СК России по городу, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). По данным следствия, вечером 2 апреля трое злоумышленников на участке местности рядом с детской площадкой и торговым комплексом на Пролетарской улице в Колпино, то есть в месте скопления людей, в том числе несовершеннолетних, совершили действия с использованием ножей и оружия, угрожавшие безопасности окружающих.

В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Piter.TV сообщал, что школьника заставили извиняться на коленях за показания о драке в Колпино.

Видео: пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу