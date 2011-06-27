Школьника заставили извиняться на коленях за показания о драке в Колпино

Видео издевательства появилось в закрытом Telegram-канале.

В одном из закрытых Telegram-канале появился видеоролик, на котором 16-летний подросток стоит на коленях и извиняется за то, что дал показания правоохранительным органам об одном из участников недавней драки у ТРК "Меркурий" в Колпино.

Согласно информации, распространяемой в сети, после извинений подростка ударили ногой в грудь, пишет 78.ru. По данным источника, 15-летний юноша, заставивший школьника извиняться, накануне добровольно явился в полицию и сознался в содеянном. Подростка отпустили под обязательство о явке. Мать пострадавшего написала заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что драка у ТРК "Меркурий" переросла в стрельбу, в результате которой пострадали два человека. Агрессор был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время проводится расследование инцидента.

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Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга