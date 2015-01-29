Два человека ранены в результате стрельбы на Пролетарской улице в Колпино

Стрелок задержан сотрудниками Росгвардии.

Около 19-ти часов 2 апреля сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали мужчину, который открыл стрельбу по людям возле ТРК на Пролетарской улице в Колпино, – сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны Северной столицы.

В результате происшествия – у двух мужчин ранения. Пистолет, предположительно, травматический у нападавшего был изъят. Оружие отправили на экспертизу.

Один из пострадавших скрылся с места происшествия. Второй получил ранение в область живота. Сотрудники Росгвардии вызвали ему "скорую", а до приезда медиков оказали доврачебную помощь. Росгвардия Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что на железнодорожной станции "Лигово", в туалете, неизвестный надругался над 16-летним мальчиком. Мужчину разыскивают.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга