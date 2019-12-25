В Петербурге выясняют, сколько детей могли пострадать от действий тренера.

В Петербурге задержали тренера по шахматам, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, мужчина мог совершать насильственные действия сексуального характера в отношении детей, которые приходили к нему на занятия. Точное количество возможных потерпевших пока неизвестно.

Сейчас правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и проверить возможные эпизоды. Следствие также должно выяснить, сколько несовершеннолетних могли пострадать и где предположительно совершались преступления.

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Фото: Piter.TV