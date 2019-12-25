В Петербурге вынесли приговор по делу о драке у метрополитена.

Конфликт у станции метро "Ленинский проспект" закончился жестоким избиением и гибелью мужчины. Петербуржца приговорили к семи годам колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Двое мужчины поругались вечером 21 декабря 2025 года у дома № 129 по Ленинскому проспекту. Один из них был пьян. Сначала обвиняемый толкал оппонента в грудь и руки, тянул за одежду, пытаясь сбить с ног. Затем они переместились к лестнице, ведущей в подземный переход второго вестибюля станции метро "Ленинский проспект".

Там мужчина тащил потерпевшего за руки и волосы по лестнице, а затем бил его руками и ногами. Установлено, что пострадавший получил не менее 63 ударов. Большинство из них пришлись по голове, груди и животу.

Медики госпитализировали избитого с тяжелыми травмами. Он умер 5 января 2026 года. Согласно решению Кировского районного суда петербуржец проведет в колонии семь лет.

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Фото: Piter.tv (архив, носит иллюстративный характер)