Александр Аксененко объяснил, как не стать жертвой незваного гостя из леса.

На российской территории владельцам дачных участков, закрывая сезон, стоит вывезти с участков продукты и убрать источники запаха еды. В противном случае участок может стать точкой притяжения для животных, в том числе медведей, которые осенью все чаще выходят к населенным пунктам в поисках пропитания. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Законодатель представляет в нижней палате парламента партию "Справедливая Россия".

Убрать все, что может привлечь медведя. Никаких пищевых отходов на участке, никаких открытых компостов с остатками еды, никакого корма для животных, оставленного на улице. Мусорные контейнеры оставить плотно закрытыми. Если держали кур или коз, на зиму живность лучше вывезти, иначе вы создаете точку притяжения. Александр Аксененко, депутат ГД РФ

Не менее важно, отметил депутат, не оставлять съедобного и в самом доме. Обычно медведь идет на запах, поэтому продукты, крупы и консервы важно вывезти или спрятать в герметичную тару в закрытом помещении. Заборы, которые лесные хищники уже ломали в попытке добить еду, по словам Александра Аксененко, стоит усилить.

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