В ГД предложили увеличить лимит налогового вычета на жилье до 8 млн рублей

Александр Аксененко объяснил, какие возможности есть у россиян при покупке квартиры.

Действующий предельный размер налогового вычета при покупке квартиры в два миллиона рублей не соответствует реальной стоимости недвижимости, поэтому его следует увеличить до восьми миллионов рублей. Соответствующее мнение журналистам информационного агентства "ТАСС" огласил депутат Государственной думы Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду"). Парламентарий напомнил о том, что налоговый вычет не относится напрямую к выбору между первичкой и вторичкой, так как выплату гражданин может получить при покупке жилья в обоих сегментах.

Но сам лимит в 2 млн рублей давно не соответствует реальной стоимости квартир. Наша фракция уже предлагала увеличить его до 8 млн рублей. Это отдельная мера поддержки, которая могла бы заметно снизить расходы семьи на покупку жилья. Александр Аксененко, депутат ГД РФ

Действующие лимиты действуют в стране с 2014 года. Максимальный размер имущественного налогового вычета составляет два миллиона рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и три миллиона рублей с процентов по ипотеке. Таким образом, при ставке НДФЛ в 13 процентов человек может получить возврат уплаченных налогов в размере 260 и 390 тысяч рублей соответственно.

В Госдуме предложили полностью прекратить продажу вейпов в России.

Фото: Piter.tv