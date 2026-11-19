Полиция задержала 41-летнего мужчину.

Петербуржец устроил дебош в общественном транспорте. Утром 15 ноября он напал на контролера в салоне автобуса маршрута №176, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии в полицию сообщила 68‑летняя ревизор‑контролёр. По ее словам, в ходе конфликта пассажир ытался вытолкнуть ее из автобуса, а затем нанес удар ногой в живот. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его на проспекте Просвещения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в петербургском автобусе подрались пассажир и женщина-кондуктор.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти