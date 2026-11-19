Петербуржец устроил дебош в общественном транспорте. Утром 15 ноября он напал на контролера в салоне автобуса маршрута №176, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
О происшествии в полицию сообщила 68‑летняя ревизор‑контролёр. По ее словам, в ходе конфликта пассажир ытался вытолкнуть ее из автобуса, а затем нанес удар ногой в живот. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его на проспекте Просвещения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Ранее мы сообщали, что в петербургском автобусе подрались пассажир и женщина-кондуктор.
Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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