В петербургском автобусе подрались пассажир и женщина-кондуктор
Сегодня, 11:48
Напавший вышел на остановке на улице Комсомола.

Полицейские проводят проверку по факту конфликта в автобусе, который закончился потасовкой между кондуктором и пассажиром. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне к правоохранителям Калининского района обратился водитель маршрута №107, заявивший, что мужчина ударил 62-летнюю женщину-кондуктора во время проверки билетов. Напавший вышел на остановке на улице Комсомола. Пострадавшую госпитализировали в больницу. 

В тот же вечер в полицию поступила телефонограмма со сведениями о том, что в травмпункт пришел 61-летний пассажир. По словам обратившегося, кондуктор также ударила его по лицу валидатором. Мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

