Пьяный водитель BMW ударил сотрудника Госавтоинспекции в Пушкине

Нетрезвый мужчина напал на сотрудника Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти в Пушкине. На 42-летнего злоумышленника заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

На Октябрьском бульваре 2 ноября в ходе профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель" был остановлен автомобиль BMW водителя с признаками опьянения. На месте он отказался от медицинского освидетельствования.

Будучи отстраненным от управления транспортным средством и задержанным за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, мужчина отказался покинуть салон машины. Тогда в отношении нарушителя применили физическую силу и специальные средства, но задержанный продолжил оказывать сопротивление и нанес удар полицейскому.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти