В Петербурге электросамокат сбил девушку на пешеходном переходе

Обстоятельства ДТП выясняются.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга электросамокат сбил 24-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел накануне на перекрестке Лесного проспекта и улицы Александра Матросова, сообщает 78.ru.

По информации источника, столкновение с электросамокатом обернулось для девушки переломом пальца руки и ушибом бедра. Подробности о состоянии здоровья самокатчика и обстоятельствах произошедшего в настоящее время уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина проведет 7 лет в ИК за убийство знакомого к Колпино.

Видео: 78.ru