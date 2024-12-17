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В Петербурге электросамокат сбил девушку на пешеходном переходе

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Обстоятельства ДТП выясняются.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга электросамокат сбил 24-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел накануне на перекрестке Лесного проспекта и улицы Александра Матросова, сообщает 78.ru.

По информации источника, столкновение с электросамокатом обернулось для девушки переломом пальца руки и ушибом бедра. Подробности о состоянии здоровья самокатчика и обстоятельствах произошедшего в настоящее время уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина проведет 7 лет в ИК за убийство знакомого к Колпино.

Видео: 78.ru

Теги: дтп, дтп с электросамокатом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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