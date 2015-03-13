Мужчина проведет 7 лет в ИК за убийство знакомого к Колпино

Осужденный спрятал искалеченного им знакомого у водоема. Потерпевший скончался от утопления.

В петербургском суде огласили приговор жителю Колпино, которого признали виновным в убийстве знакомого, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие установило, что обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, повздорил со своим знакомым, после чего напал на того. Происшествие имело место в квартире на Загородной улице с 16-го на 17-е октября 2023 года.

Фигурант уголовного дела нанес потерпевшему порядка 18-ти ударов руками и ногами по голове, шее и туловищу, после чего переместил потерявшего сознание знакомого в лесополосу, на безлюдный участок местности. Мужчина оставил пострадавшего вблизи водоема, а также накрыл того покрышкой и мусором. Впоследствии потерпевший скончался, захлебнувшись водой.

Родственники потерпевшего подали его в розыск, как без вести пропавшего. В ходе слаженной работы следователей СК России и оперативных сотрудников регионального подразделения МВД было допрошено его окружение, с целью установления последнего местонахождения. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В мае прошлого года следователи установили причастность осужденного мужчины к происшествию, который и сам признал свою вину. После этого он указал на место нахождения тела своего знакомого.

За содяенное местный житель получил наказание в виде 7 лет в колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, что закладчик из Петербурга получил 6,5 лет колонии за попытку сбыта свыше 1 кг наркотиков.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу