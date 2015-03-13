Закладчик из Петербурга получил 6,5 лет колонии за попытку сбыта свыше 1 кг наркотиков

Его арестовали у ж/д переезда станции Пери в Ленобласти.

В Ленинградской области вынесли приговор закладчику родом из Северной столицы. Его осудили на 6,5 лет колонии за попытку сбыта наркотических средств в крупном размере в составе преступного сговора, – сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Осужденному – 25 лет. Он получил "задание" в интернете, согласно которому обязывался делать закладки на территории Ленинградской области. Пятого марта 2024 года он забрал партию запрещенных веществ у железнодорожного переезда станции Пери, но был задержан транспортной полицией.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 1 кг запрещенных наркотических веществ.

С учетом мнения гособвинителя Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры суд приговорил мужчину к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима. Северо-Западная транспортная прокуратура

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Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура