Петербургский суд вынес приговор двум кубинцам за сбыт наркотиков

Они получили от 7 до 7,5 лет в ИК.

Выборгский суд Северной столицы осудил двух граждан Республики Куба. Фигероа Камарго Йессике Барбаре и Акоста Лиас Йериане получили приговоры за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как было установлено в следствии, не позднее 8-го ноября 2024-го года неустановленные лица организовали сетевой магазин, в котором намеревались продавать запрещенные вещества для жителей Петербурга. К работе в магазине они привлекли двух граждан Республики Куба.

Фигероа и Акоста выполняли роли курьеров. От неустановленных лиц они приняли завернутые в свертки 16 гр наркотиков. Один из кубинцев взял 28 пакетов, еще три свертка взял другой. После этого они поехали в Выборгский район, где спрятали 0,5 гр запрещенных веществ в тайник. Позднее их задержали на территории парка Сосновка.

Правоохранители изъяли у курьеров всю наркотическую продукцию.

Фигуранты вину признали. Суд назначил наказание: Фигероа Камарго Йессики Барбаре– 7.5 лет в ИК общего режима; Акоста Диасу Йериану – 7 лет в ИК строгого режима. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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