Задержанных на ЖД перегоне в Пушкинском районе наркодиллеров отправили под стражу

У них обнаружили почти 200 г синтетического наркотического средства.

Суд Пушкинского района Северной столицы отправил в СИЗО двух мужчин, обвиняемых в незаконном хранении и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщают, что при задержании у них изъяли почти 200 г синтетического запрещенного вещества.

По данным следствия, не позднее 17 марта фигуранты дела приискали в неизвестном месте сверток со смесью, содержащей наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – альфа-пирролидиновалерофенон (a-PVP, 2-пирролидин- 1-ил-1-фенилпентан-1-он).

Подозреваемые имели умысел на сбыт полученных наркотиков, но были задержаны сотрудниками полиции на железнодорожном переезде перегона "Лесное"-"Кондакопшино" в Пушкинском районе.

19.03.2025 фигуранты были задержаны в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день им было предъявлено обвинение. Срок меры – 16.05.2025. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV