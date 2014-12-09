Сотрудник УМВД отправлен в СИЗО за вымогательство взятки на Энергетиков

Вместе с коллегой он напал на мужчину и потребовал с него 20 тыс. рублей в качестве взятки.

Суд Красногвардейского района Северной столицы отправил под стражу Арсения Резнова – сотрудника местного УМВД, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, не позднее 5 марта текущего года обвиняемый вступил в сговор с командиром отделения взвода ОР ППСП УМВД России на получение взятки в виде денег.

С этой целью они безосновательно задержали потерпевшего 2004 года рождения у дома №70/Б по проспекту Энергетиков, после чего посадили его в служебный Hyundai Solaris и под надуманным предлогом, угрожая пострадавшему возбуждением административного дела, потребовали с него 20 тыс. рублей.

Задержанный дал свое согласие на дачу взятки, после чего автомобиль проследовал к магазину ООО "Лента", где стоял банкомат для снятия наличных. Не в последнюю очередь на решение потерпевшего могло повлиять и то, что обвиняемый сотрудник полиции применил к нему силу, ударив задержанного коленом в область туловища, и нацепив на того наручники.

Спустя 13 дней, 18 марта, сотрудник УМВД был задержан. Через день ему предъявили обвинение. Свою вину он признал частично и попросил о более мягкой мере пресечения.

Защитник просил избрать домашний арест по месту его временной регистрации, указав, что ходатайство следователя является необоснованным и доводы, изложенные в нем, не подтверждены представленными материалами. Также, защитник указал, что у Резнова имеется временная регистрация в ЛО, по которой он проживает совместно с женой в квартире, принадлежащей на праве собственности матери Резнова, просила учесть, что у обвиняемого имеются стойкие социальные связи, не склонен к изменению места жительства, у него отсутствует заграничный паспорт и недвижимость, обратился с явкой с повинной до его допроса в качестве подозреваемого, принес извинения потерпевшему, страдает хроническими заболеванием, имеет многочисленные поощрения, на его иждивении находится ребенок и мать. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд назначил Резнову пребывание в СИЗО до 15 мая 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что "сыщик" из Всеволожска предстал перед судом по обвинению в шпионаже за местным депутатом.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга