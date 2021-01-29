На детской площадке на Энергетиков ребёнок получил травму

В деле разбираются следователи.

Следователями устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка на детской площадке на проспекте Энергетиков. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

В ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о травмировании ребенка на детской горке на Энергетиков. Также сообщается, что это не единичный случай травмирования детей на данной площадке.

По данному факту следственным отделом по Красногвардейскому району проводится процессуальная проверка. Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Ленобласти полуторагодовалая девочка выпила жидкость для розжига.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу