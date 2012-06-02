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В Ленобласти полуторагодовалая девочка выпила жидкость для розжига
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти полуторагодовалая девочка выпила жидкость для розжига

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Малышку госпитализировали с химическим ожогом.

В Ленинградской области маленькая девочка выпила розжиг и оказалась в больнице в тяжёлом состоянии.

По данным "Оперативного прикрытия", 4 августа из Вырицкой больницы в ЦРБ Гатчины привезли полуторагодовалую девочку. Малышку госпитализировали с химическим ожогом. Она находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, на Сиверском шоссе девочка зашла на соседний участок, нашла бутылку с жидкостью для розжига и сделала глоток.

Семья полная, на учете не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также ранее в Ульянке малыш отравился найденным на детской площадке наркотиком.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, розжиг
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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