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В Ульянке малыш отравился найденным на детской площадке наркотиком
Сегодня, 8:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ульянке малыш отравился найденным на детской площадке наркотиком

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Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В Ульянке малыш нашел "закладку" и попробовал наркотики. По данным "Оперативного прикрытия", ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Вечером 29 июля в больницу доставили мальчика, которому через несколько месяцев исполнится 4 года. Его госпитализировали с отравлением неуточненными наркотиками от дома 5/5 по улице Генерала Симоняка. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По словам матери, находясь на прогулке на детской площадке у вышеуказанного дома, малыш взял найденную им бутылку с неизвестным веществом и выпил.

Ранее в лесу в Бокситогорском районе задержали подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, наркотики, отравление, ульянка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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