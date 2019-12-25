В Ульянке малыш отравился найденным на детской площадке наркотиком

Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

В Ульянке малыш нашел "закладку" и попробовал наркотики. По данным "Оперативного прикрытия", ребёнок находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Вечером 29 июля в больницу доставили мальчика, которому через несколько месяцев исполнится 4 года. Его госпитализировали с отравлением неуточненными наркотиками от дома 5/5 по улице Генерала Симоняка. Сейчас мальчик находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

По словам матери, находясь на прогулке на детской площадке у вышеуказанного дома, малыш взял найденную им бутылку с неизвестным веществом и выпил.

Ранее в лесу в Бокситогорском районе задержали подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков.

Фото: Piter.tv