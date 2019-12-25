В лесу в Бокситогорском районе задержали подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков

В квартире злоумышленника обнаружили мефедрон, метадон, кокаин, гашиш и производные синтетического наркотика.

Полицейские задержали в Бокситогорском районе подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 7 июля в лесном массиве правоохранители поймали 28-летнего местного жителя. В ходе осмотра места происшествия в тайнике нашли синтетическое наркотическое средство массой 0,44 грамма. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

А 8 июля в квартире злоумышленника обнаружили мефедрон, метадон, кокаин, гашиш и производные синтетического наркотика. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Седова в арендуемой квартире нашли склад запрещенных веществ.

Фото: Piter.TV