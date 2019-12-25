На улице Седова в арендуемой квартире нашли склад запрещенных веществ

Хозяйка квартиры обратилась в полицию, когда 48-летний арендатор перестал выходить на связь.

В квартире на улице Седова нашли склад запрещенных веществ. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 22 июля обратилась местная жительница. Она сообщила, что сдавала в аренду свою квартиру в доме 87 по улице Седова 48-летнему мужчине. Когда квартирант перестал выходить на связь, она приехала в квартиру и обнаружила там множество разбросанных пакетиков с неизвестным веществом.

Полицейские обнаружили и изъяли из квартиры 8 контейнеров с неизвестным веществом, 76 прозрачных полимерных пакетиков, полимерный стакан с белым порошком, сверток из липкой ленты с неизвестным веществом, полимерный пакетик с веществом оранжевого цвета, 4 электронных весов, мобильные телефоны и тетрадь с записями. Согласно результатам экспертизы, в одном из контейнеров содержалось полкилограмма метамфетамина. Исследование остальных веществ, общей массой свыше 2 килограммов, продолжается.

Также полицейскими было установлено, что арендатор квартиры уже находится под стражей за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее у петербургского предпринимателя в Mercedes нашли свертки с метадоном.

Фото: МВД по СПб и ЛО