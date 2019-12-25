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У петербургского предпринимателя в Mercedes нашли свертки с метадоном
Сегодня, 12:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

У петербургского предпринимателя в Mercedes нашли свертки с метадоном

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Возбуждено уголовное дело.

В Кировском районе Петербурга задержали предпринимателя с наркотиками в автомобиле. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

 У дома 8 по Автомобильной улице днём 22 июля оперативники при содействии наряда Госавтоинспекции остановили автомобиль Mercedes-Benz под управлением 36-летнего предпринимателя. В ходе досмотра в чехлах сидений было обнаружено и изъято 20 свертков из изоленты с неизвестным веществом.

Экспертиза двух свертков общей массой более 300 граммов показала: в них упакован наркотик метадон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Ранее у закладчика в квартире на Будапештской нашли более килограмма мефедрона и другие наркотики.

Фото: Piter.tv

Теги: mercedes, наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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