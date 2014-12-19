У закладчика в квартире на Будапештской нашли более килограмма мефедрона и другие наркотики

Он раскладывал закладки в центре Петербурга.

Полиция задержала 38-летнего закладчика, распространявшего наркотики в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские задержали 38-летнего закладчика, промышлявшего в центре Петербурга. Оперативники установили, что задержанный работал в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. Забирая крупные партии наркотиков из "мастер-кладов", он привозил их в свою квартиру в доме 87 корпус 2 по Будапештской улице. Там он готовил товар к продаже: взвешивал и расфасовывал по пакетикам с целью дальнейшей реализации посредством закладок.

Во время обыска оперативники обнаружили и изъяли у работника подпольной индустрии более килограмма мефедрона, около 100 граммов гашиша, 50 граммов кокаина, а также весы и упаковочный материал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). У подозреваемого ранее была судимость за использование подложного водительского удостоверения.

Ранее полицейские обнаружили пять пакетов с мефедроном при обыске по делу о мошенничестве на Среднерогатской.

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