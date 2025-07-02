Полицейские обнаружили пять пакетов с мефедроном при обыске по делу о мошенничестве на Среднерогатской

В тот же день владелица квартиры была задержана оперативниками уголовного розыска.

В рамках расследования уголовного дела о крупном мошенничестве (статья 159, часть 4 УК РФ), 1 июля в квартире №13 на Среднерогатской улице, расположенной в Московском районе, был проведен обыск. В ходе этого мероприятия сотрудники правоохранительных органов обнаружили субстанции, которые предварительно идентифицированы как наркотики.

При осмотре жилища, принадлежащего 34-летней безработной гражданке, было найдено и конфисковано пять пакетов из полимерного материала, содержащих порошкообразное вещество. Об этом рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Предварительный анализ показал, что в двух изъятых пакетах находится мефедрон, наркотическое средство, общим весом 299 грамм. Содержимое оставшихся трех пакетов направлено на проведение экспертной оценки.

В тот же день владелица квартиры была задержана оперативниками уголовного розыска. Ее подозревают в причастности к хранению и, возможно, распространению обнаруженных наркотических веществ. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям 30, часть 3, и 228.1, часть 5 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемая задержана в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех деталей инцидента и выявления возможных сообщников.

Ранее мы сообщили о том, что задержаны мужчина и женщина, напавшие с ножом и молотком на подростка на Муринской дороге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти