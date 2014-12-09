"Сыщик" из Всеволожска предстал перед судом по обвинению в шпионаже за местным депутатом

Он проходит по статье за незаконный сбор сведений о частном лице.

Суд Октябрьского района Северной столицы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Гуркина, который был уличен в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни кандидата в депутаты в Ленинградской области. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Предварительное следствие показало, что для "шпионажа" фигуранта дела нанял депутат из Всеволожска, который хотел "накопать" что-нибудь на свою знакомую, баллотирующуюся в депутаты. Обвиняемого и его подельника привлекли к этой деятельности не позднее 27 июня прошлого года.

Наниматель приобрел для "сыщиков" GPS-трекер, который впоследствии был прикреплен к личному автомобилю потерпевшей. С 10 июля по 1 августа подозреваемый вместе с подельником отслеживали перемещения женщины.

Обвинение в преступлении, состав которого предусмотрен 137-й статьей УК РФ, было предъявлено фигуранту дела 18 марта текущего года, после разбирательств с нанимателем. Свою вину "сыщик" не признал.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гуркину запрет определенных действий. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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