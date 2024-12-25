Сильный пожар охватил ангар на Дизельном проезде

Тушением возгорания занимаются 29 спасателей.

В МЧС Северной столицы 22-го апреля в 16:38 поступило сообщение о возгорании, которое охватило складское помещение размером 15x50. Корреспондент Piter.TV снял обстановку на месте происшествия.

Огонь распространился по ангару по адресу Дизельный проезд, 23/3. В 16:51 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, через час с лишним возгорание удалось локализовать.

В 20:26 был дан отказ номеру 1-БИС. Пожарные (29 человек на семи машинах) продолжают работать на ликвидацией горения.

Сведений о пострадавших не появлялось.

В пресс-службе петербургского отделения Роспотребнадзора уведомили, что на местности вблизи пожара были взяты пробы атмосферного воздуха.

Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований. О результатах исследований будет размещена дополнительная информация. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Самарской области пожарные защищают от огня жилые дома.

Видео: Piter.TV