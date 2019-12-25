Jeland обошел Solaris по продажам автомобилей петербургской сборки

Наибольшим спросом пользовались Jeland и Esteo.

В октябре 2026 года в России продали около 7,5 тыс. автомобилей семи марок, которые производят на петербургских автозаводах. Первое место по объему продаж занял Jeland с результатом 3,03 тыс. машин. Об этом сообщил эксперт автомобильного рынка, автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов.

Вторую позицию занял Esteo. За месяц покупатели приобрели 2,2 тыс. автомобилей этой марки. Продажи Solaris составили 1,1 тыс. машин.

По оценке руководителя агентства "Автостат" Сергея Целикова, складские запасы автомобилей Solaris постепенно уменьшаются. При этом отдельные модели марки останутся в продаже в начале 2027 года. Как уточняет AutoRun SPb, завод АГР в Каменке продолжает отгружать автомобили Solaris дилерам.

В октябре также продали 570 автомобилей Tenet A8 и 524 машины Tenet Plus L4. Результаты XCite и Senat оказались значительно скромнее — 56 и 9 автомобилей соответственно. Марка Votour, машины которой уже начали поставлять дилерам, пока не получила покупателей.

Всего за первые 10 месяцев 2026 года россияне приобрели 35,9 тыс. автомобилей петербургского производства. На марки Jeland и Esteo пришлось около 70 % октябрьских продаж.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific