Россиянам раскрыли пользу "эффекта Ингеборги Дапкунайте"

Психиатр объяснил, что для мозга полезно помнить большой массив информации, пусть даже бесполезной.

Чем больше человек запоминает, тем лучше будет в будущем для развития мозга, даже если речь идет о бесполезной информации. Подробности о соответствующем принципе журналистам телеанала "360.ru" рассказала российский психиатр из Научного центра персонализированной медицины Надежда Соловьева. Таким образом специалист прокомментировала популярный флешмоб "эффект Ингеборги Дапкунайте".

Прекрасно, что все мы помним Ингеборгу Дапкунайте. Чем больше информации мы запоминаем, тем полезнее для того, чтобы образовывались нейронные связи и работал наш головной мозг. Полезно учить стихи, запоминать разные тексты, общаться на разные темы. Надежда Соловьева, психиатр

Напомним, что в России люди стали делиться в социальных сетях странными словами, которые не имеют отношения к их обычной жизни, но регулярно всплывают в голове. Чаще других мелькало сочетание "Ингеборга Дапкунайте". Эта актриса уже давно живет за пределами нашей страны и не принимает участие в отечественных проектах.

Психиатр назвал простой способ вычислить ложь без скандала.

Фото: pxhere.com