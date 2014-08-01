Психиатр назвал четыре ключа к счастью после 50 лет

Психиатр Энрике Рохас рассказал, как людям после 50 лет достичь эмоционального благополучия. Четыре ключа к счастью в этом возрасте он назвал в беседе с изданием El Confidencial: любовь, работа, культура и дружба.

По словам Рохаса, чтобы достичь эмоционального благополучия, в любви после 50 нужно интересоваться не сильными эмоциями и необыкновенными приключениями, а внутренним покоем, безмятежностью и эмоциональным равновесием. Работа должна выходить за рамки простого заработка ради выживания и приносить удовлетворение. Под культурой психиатр имел в виду посещение мероприятий, которые помогают человеку интеллектуально развиваться и проводить меньше времени перед экранами. Дружба подразумевает верность, доверие и избегание деструктивной критики других людей.