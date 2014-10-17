Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после заключения фиктивного брака с иностранкой

За свое согласие "супруг" получил 50 тыс. рублей.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности после заключения фиктивного брака. Ему вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские Адмиралтейского района установили 56-летнего рецидивиста из Фрунзенского района, который в 2020 году расписался с 53-летней гражданкой Узбекистана, чтобы ее поставили на миграционный учет. За свое согласие "супруг" получил 50 тыс. рублей. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV