Петербуржец стал фигурантом уголовного дела после заключения фиктивного брака с иностранкой
Сегодня, 12:58
За свое согласие "супруг" получил 50 тыс. рублей.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности после заключения фиктивного брака. Ему вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Полицейские Адмиралтейского района установили 56-летнего рецидивиста из Фрунзенского района, который в 2020 году расписался с 53-летней гражданкой Узбекистана, чтобы ее поставили на миграционный учет. За свое согласие "супруг" получил 50 тыс. рублей. Расследование продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка получила условный срок за фиктивный брак с гражданином Таджикистана. 

Фото: Piter.TV 

Теги: уголовное дело, фиктивный брак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

