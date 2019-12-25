Петербурженка получила условный срок за фиктивный брак с гражданином Таджикистана

Женщина за 70 тысяч рублей заключила брак с иностранцем для получения им разрешения на временное проживание. Суд признал её виновной в организации незаконной миграции и приговорил к полугоду условно.

Сестрорецкий районный суд огласил приговор в отношении Елены Малышевой, признанной виновной в организации незаконной миграции. Об этом 4 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что 19 февраля 2022 года Елена за 70 тысяч рублей расписалась в загсе Курортного района с гражданином Республики Таджикистан. Брак был фиктивным: женщина получила деньги, а иностранец – разрешение на временное проживание в дальнейшем, как уточняют в судах, через три года.

Малышева вину признала полностью, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Фото: Piter.TV