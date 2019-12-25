Средний срок сдачи жилья в Петербурге вырос до 35 дней

В первом квартале года арендодателям потребовалось на пять дней больше, чем раньше. Причина — рост предложения на рынке съемных квартир на 20 процентов.

У владельцев квартир в Петербурге уходит на поиск новых арендаторов больше времени. По итогам первого квартала средний срок сдачи жилья составляет 35 дней, что на 5 дней больше, чем в предыдущем квартале. Данные приводит аналитический центр Дом.РФ.

Причиной эксперты называют значительный рост объема предложения съемных квартир. Это общероссийский тренд: по стране количество активных объявлений о сдаче жилья за первые три месяца 2026 года выросло на 34 процента. В Петербурге количество объявлений за этот период увеличилось на 20 процентов, достигнув 10,1 тысячи.

Руководитель аналитического центра Михаил Гольдберг отметил, что рынок перешел в фазу повышенной конкуренции. Предложение выросло до максимума за последние годы при сохранении спроса на стабильном уровне. Это привело к коррекции ставок аренды. В Петербурге они снизились на 7 процентов за квартал, до 48,6 тысячи рублей в месяц.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV