Суд прекратил уголовное дело экс-главы Василеостровского района Ильина

Чиновника обвиняли в получении взяток на 5,6 миллиона рублей, превышении полномочий и подлоге. Дело приостановили из-за ухода Ильина на СВО, а затем прекратили после получения госнаграды.

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Василеостровского района Эдуарда Ильина. Ранее он обвинялся в совершении ряда преступлений, включая получение взятки, превышение должностных полномочий и служебный подлог.

По версии следствия, Ильин, будучи главой администрации района, требовал через посредника 700 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство в выполнении контрактов на охрану зданий администрации и подведомственных учреждений. Общая сумма полученных им средств составила не менее 5,6 миллиона рублей.

В декабре 2024 года дело приостановили в связи с уходом Ильина на военную службу по контракту в зону специальной военной операции. В мае 2026 года уголовное преследование прекратили из-за награждения экс-чиновника государственной наградой, полученной им во время военной службы.