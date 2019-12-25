"Счастье – это не событие": Piter.TV выяснил, счастливы ли петербуржцы

Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья. Piter.TV с помощью опроса во "ВКонтакте" выяснил, счастливы ли петербуржцы, и пообщался с психотерапевтом, EMDR-терапевтом Ольгой Соломатиной на эту тему.

Горожанам были даны следующие варианты ответов:

– "Я не чувствую счастье";

– "Не думаю о счастье, просто живу";

– "Счастлив всегда, независимо от обстоятельств";

– "Меня делают счастливым близкие";

– "Счастье приносит что-то материальное";

– "Я чувствую счастье от карьерных достижений";

– "Счастлив в определенные положительные моменты жизни";

– "Счастье для меня – это отсутствие проблем";

– "Я счастлив, когда приношу пользу другим".

Результаты получились такие: 44% ответили, что их делают счастливыми близкие, 33% счастливы в определенные моменты жизни. По 22% ответили, что они несчастливы и счастливы, когда приносят пользу другим. А по 11% не думают о счастье и счастливы тогда, когда нет проблем.

Что же говорит психология о счастье? По словам Ольги Соломатиной, в современной психологии нет одного определения, но есть согласие в одном: счастье – это не постоянное чувство радости, а более устойчивая конструкция из трех "слоев".

Эмоциональный уровень – как часто в жизни есть приятные переживания и как вы справляетесь с неприятными. Когнитивный уровень – насколько вы в целом удовлетворены своей жизнью. Смысловой уровень – есть ли ощущение, что ваша жизнь имеет значение и направление. Важно: человек может не чувствовать себя "веселым" и при этом быть счастливым. Ольга Соломатина, психотерапевт

Кроме того, мы поинтересовались, есть ли универсальная формула счастья.

Короткий ответ – нет. Но есть повторяющиеся закономерности. Исследования показывают, что на ощущение счастья влияют три блока: около 50% – врожденный уровень эмоциональной устойчивости, около 10% – внешние обстоятельства (деньги, статус, условия), около 40% – то, как человек живет и на что направляет внимание. И вот эти 40% как раз зона психологической работы. Ольга Соломатина, психотерапевт

На ощущение счастья влияют качество отношений (не количество, а глубина), наличие хотя бы одного человека, с которым можно быть настоящим, чувство агентности, когда человек чувствует: "Я не просто живу как получается – я выбираю".

Важны смысл и направление: необязательно "великая миссия", но есть понимание, ради чего я встаю утром. Телесное состояние: сон, уровень стресса, гормональный фон. Вы не сможете "психологически быть счастливы", если организм истощен. Способность выдерживать трудные чувства: парадоксально, но счастье сильно зависит от того, умеете ли вы проживать несчастье. А что с деньгами, успехом, реализацией? Они важны, но до определенного предела. Деньги сильно повышают уровень благополучия, если закрывают базовую безопасность, дальше их влияние резко снижается, и на первый план выходят отношения, смысл и состояние психики. Ольга Соломатина, психотерапевт

Что можно сказать тем, кто хочет стать счастливее? Специалист не давала бы совет "как стать счастливым": это слишком большая цель, она быстро истощает. Лучше перестать пытаться все время "чувствовать себя хорошо", поскольку это создает внутреннее давление и усиливает тревогу.

Задайте себе вопрос: "В какие моменты я чувствую себя чуть более живым?" – начните чаще проживать эти моменты. Сократите хроническое напряжение: иногда путь к счастью – это не "добавить радость", а убрать перегруз. Проверьте свою жизнь на честность: где вы живете "как надо", а не "как откликается"? Это один из самых недооцененных факторов несчастья. Также опирайтесь на маленькие, повторяемые действия. Счастье – это не событие, а побочный эффект образа жизни. Ольга Соломатина, психотерапевт

Фото: Piter.TV