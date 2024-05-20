Школьник из Петербурга проходил осмотр у психиатра до нападения

Напавший на учительницу подросток не состоял на учете.

Ученик школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ранивший учительницу ножом, ранее проходил плановый медицинский осмотр, включая консультацию психиатра, и не состоял на профильном учете. Об этом сообщили правоохранительные органы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, школьный медосмотр проводился в сентябре текущего года. В рамках проверки подросток был осмотрен врачом-психиатром, оснований для постановки на учет выявлено не было. Ни сам несовершеннолетний, ни его родители в психиатрических учреждениях ранее не наблюдались.

Также установлено, что семья подростка не состояла на учете как социально неблагополучная. Родители школьника разведены, ребенок проживает с матерью. Дополнительных сведений о возможных медицинских или социальных рисках до инцидента зафиксировано не было.

