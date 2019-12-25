77-летняя врач-психиатр из Петербурга отдала мошенникам 32 млн рублей

Все деньги были в трёх валютах.

В Петербурге пожилая врач-психиатр отдала мошенникам более 32 миллионов рублей в трех валютах. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

С 16 по 23 мая 77-летняя женщина получала звонки от неизвестных: сначала якобы от мастера по домофонам, затем – якобы от сотрудников ФСБ, озабоченных "финансированием ВСУ". Все звонки поступали в мессенджере. В конце концов пожилую женщину уговорили сдать все деньги на "декларирование".

Пожилая женщина 19 мая вынесла под арку своего дома на Литейном проспекте 100 000 евро, 50 000 долларов и 4 миллиона рублей, которые забрал высокий мужчина в светлой одежде, с сумкой. Там же женщина 21 мая передала 10 888 525 рублей коротко стриженому мужчине в темной одежде. У него при себе также была сумка. Общий ущерб составил 32 036 035 рублей.

Ранее пенсионерка и ее мать из Всеволожска лишились из-за мошенников 6 млн рублей.

Фото: Piter.tv