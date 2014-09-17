Пенсионерка и ее мать из Всеволожска лишились из-за мошенников 6 млн рублей

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские расследуют мошенничество, жертвами которого стали две пожилые женщины из Всеволожска. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне обратились 58-летняя потерпевшая и ее 78-летняя мать, проживающие в доме 3 по улице Балашова. По словам пенсионерок, изначально злоумышленники установили контакт со старшей, позвонив ей под предлогом замены пломб на счетчиках. После мошенники заявили женщине о взломанных "Госуслугах". Дочь не смогла пресечь "атаку", а наоборот вступила в диалог с преступниками, попросив проверить и ее кабинет на предмет взлома.

Младшей жертве мошенников сказали, что ее аккаунт тоже якобы взломан, и она по совету поспешила в банкомат для снятия накоплений и их перевода на "безопасный" счет. В общей сложности пенсионерки лишились 6 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее на Piter.TV: в Петергофе задержан мошенник, обманувший двух пенсионерок под видом газовщика.

Фото: pxhere