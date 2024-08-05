В Петергофе задержан мошенник, обманувший двух пенсионерок под видом газовщика

Он убедил женщин передать ему денежные средства.

Две жительницы Петергофа — 77-летняя и 87-летняя пенсионерки — обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Неизвестный мужчина, представившись сотрудником газовой службы, по телефону убедил их передать 6,5 и 7,5 тыс. рублей якобы для проведения срочных работ.

Уже на следующий день, 21 мая, в 14:20 в Стрельне у дома 8/7 по улице Лодыгина оперативники задержали подозреваемого — 34-летнего безработного местного жителя.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Задержанный содержится в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются возможные другие эпизоды преступной деятельности злоумышленника.

Ранее Piter.TV сообщал, что Росимущество продает 150 конфискованных электровелосипедов в Петербурге.

Фото: Piter.TV