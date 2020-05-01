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Росимущество продает 150 конфискованных электровелосипедов в Петербурге
Сегодня, 10:57
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Росимущество продает 150 конфискованных электровелосипедов в Петербурге

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Аукцион пройдёт 24 июня.

Управление Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило о продаже партии из 150 конфискованных электровелосипедов. Транспортные средства марки Zundapp производства Южной Кореи, находящиеся в заводской упаковке, были обращены в федеральную собственность.

Лот с начальной ценой 23 млн 850 тыс. рублей размещен на электронной площадке РТС-тендер. Заявки на участие принимаются до 16 июня, сам аукцион состоится 24 июня.

Как уточняется в документации, вся партия велосипедов в настоящее время хранится в Ломоносове. Потенциальные покупатели могут ознакомиться с товаром перед подачей заявки.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы заплатили свыше 10 млн рублей штрафов за нетрезвое вождение.

Фото: имущественные торги РТС-тендер

Теги: электровелосипеды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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