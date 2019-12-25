  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов на тротуарах
Сегодня, 11:16
148
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов на тротуарах

0 0

Чиновники работают над ограничениями по СИЗ по поручению Владимира Путина.

Российское министерство по транспорту совместно с профильными ведомствами из федерального правительства активно прорабатывает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы. Известно, что чиновники должны презентовать инициативы главе государства Владимиру Путину в установленные сроки

Минтранс совместно с профильными ведомствами проработает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам и доложит главе государства в установленные сроки.

пресс-служба Минтранса России

Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по совершенствованию правового государственного регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИЗ). В частности, власти должны изучить вопрос установления ограничений на их передвижение по тротуарам. 

Атомный ледокол "Сибирь" экстренно прибыл в Финский залив спасать суда ото льда.

Фото: Piter.tv

Теги: минтранс, сиз, электровелосипеды
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии