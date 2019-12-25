Минтранс проработает запрет движения электровелосипедов на тротуарах

Чиновники работают над ограничениями по СИЗ по поручению Владимира Путина.

Российское министерство по транспорту совместно с профильными ведомствами из федерального правительства активно прорабатывает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы. Известно, что чиновники должны презентовать инициативы главе государства Владимиру Путину в установленные сроки

Минтранс совместно с профильными ведомствами проработает вопрос запрета движения электровелосипедов по тротуарам и доложит главе государства в установленные сроки. пресс-служба Минтранса России

Ранее российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения по совершенствованию правового государственного регулирования в сфере использования средств индивидуальной мобильности (СИЗ). В частности, власти должны изучить вопрос установления ограничений на их передвижение по тротуарам.

