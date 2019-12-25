Петербуржцы заплатили свыше 10 млн рублей штрафов за нетрезвое вождение

Показатель числа открытых исполнительных производств существенно снизился, практически вдвое уступая аналогичным показателям прошлогодней статистики.

Штрафы, назначаемые водителям, уличённым в управлении автомобилем в пьяном виде, подлежат обязательному исполнению. Только за январь-апрель 2025 года судебным департаментом Петербурга собрано более десяти миллионов рублей в счёт погашения задолженностей по таким нарушениям.

Государственная служба судебных приставов возбудила 348 исполнительных производств в отношении автолюбителей, привлечённых к ответственности по статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ 12.8 и 12.26 (управление транспортом в состоянии опьянения). Итогом стало пополнение городского бюджета на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Показатель числа открытых исполнительных производств существенно снизился, практически вдвое уступая аналогичным показателям прошлогодней статистики: в тот же временной интервал штрафных санкций было предъявлено 757 правонарушителям.

Наиболее высокие показатели выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения зарегистрированы в Красносельском, Центральном и Невском районах Санкт-Петербурга. Среди отказавшихся от прохождения медицинской экспертизы особенно выделяются жители Центрального, Василеостровского и Фрунзенского районов.

Ранее мы сообщили о том, что в пользу петербуржца взыскали почти 35 тысяч рублей за несуществующий кредит через суд.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу