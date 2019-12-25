В пользу петербуржца взыскали почти 35 тысяч рублей за несуществующий кредит через суд

Контактный номер телефона, указанный при подписании договоров, ранее принадлежал его матери, но контракт был давно аннулирован.

Пресс-службой Управления федеральной службы судебных приставов по Петербургу сегодня объявлено о взыскании почти 35 тысяч рублей в пользу 25-летнего столичного жителя с нескольких микрофинансовых организаций, использовавших штрафные санкции для погашения долга.

Ранее москвич получил требования погасить задолженность по займовым соглашениям, хотя он никогда не пользовался услугами микрокредиторов. Запросив данные в бюро кредитных историй, он обнаружил оформление трёх займов на своё имя общей суммой свыше 60 тысяч рублей.

Контактный номер телефона, указанный при подписании договоров, ранее принадлежал его матери, но контракт был давно аннулирован. Истец обратился в полицию, обеспокоенный возможным влиянием непогашенного кредита на собственную репутацию.

Судебные инстанции пришли к выводу, что подобные действия кредиторов привели к нарушению личных прав истца, включая его право на защиту чести и конфиденциальность персональной информации. Заключение указанных договоров признано недействительным, и судом принято решение о компенсации истцу почти 35 тысяч рублей.

Федеральный судебный пристав инициировал запрет на внесение изменений в Единый госреестр юридических лиц, обязав должников оплатить исполнительный сбор размером в 30 тысяч рублей. Принятые меры обеспечили выплату задолженности микрозаймовыми организациями. За текущий год аналогичные судебные решения позволили взыскать в пользу 21 гражданина суммарно около 900 тысяч рублей с 14 петербургских МФО.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец получил почти 6 млн рублей за вынужденный прогул благодаря приставам.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу