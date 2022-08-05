Петербуржец получил почти 6 млн рублей за вынужденный прогул благодаря приставам

Только после наложения ареста на объекты недвижимости и транспортное средство компании, общая сумма взыскания была перечислена судебным приставам и далее передана истцу.

Житель Петербурга восстановил свои трудовые права в судебном порядке, пройдя несколько инстанций, и смог добиться выплаты компенсации за неправомерный простой лишь после принятия обеспечительных мер в отношении имущества работодателя, сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на Главное управление ФССП России по Петербургу.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск бывшего сотрудника предприятия в Колпино, оспорившего свое увольнение, признав акт сокращения необоснованным. Мужчина занимал должность заместителя генерального директора по экономико-правовым вопросам, однако руководство расторгло трудовой контракт без предварительного одобрения акционеров, создав условия для незаконного увольнения.

Судебная инстанция признала данное увольнение недействительным и обязала предприятие выплатить бывшему сотруднику компенсацию в размере около 6 миллионов рублей за двухлетний вынужденный перерыв в профессиональной деятельности.

Несмотря на официальное уведомление судебного исполнителя о возбуждении исполнительного производства, должник не предпринял попыток погашения долга. Только после наложения ареста на объекты недвижимости и транспортное средство компании, общая сумма взыскания была перечислена судебным приставам и далее передана истцу.

Ранее мы сообщили о том, что с пенсионера из Петербурга взыскали 20 тыс. рублей за оскорбление семейной пары в соцсети.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу