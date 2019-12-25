С пенсионера из Петербурга взыскали 20 тыс. рублей за оскорбление семейной пары в соцсети

Лингвистическая экспертиза показала, что используемые выражения вроде "вор", "воровка", "подельник", "мошенница" выходили далеко за рамки свободы высказывания личного мнения и являлись клеветническими утверждениями.

Сегодня пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу сообщила, что 68-летний житель Приморского района принужден судом отказаться от публично распространенных оскорблений и выплатить компенсацию супругам, которых он оклеветал в соцсети.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд установил следующее: гражданин, занимавший пост члена правления садоводческого товарищества, опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" публикацию под заголовком "Про мошенников и воров", в которой необоснованно обвинил супружескую пару, состоящую в том же товариществе, в хищениях с использованием служебного положения.

Обиженные супруги обратились в суд с требованием опровергнуть ложные сведения, порочащие их доброе имя и деловую репутацию. Лингвистическая экспертиза показала, что используемые выражения вроде "вор", "воровка", "подельник", "мошенница" выходили далеко за рамки свободы высказывания личного мнения и являлись клеветническими утверждениями. Исходя из этого, суд решил удовлетворить иск и потребовал публичного опровержения недостоверных утверждений, а также назначил выплату компенсации истцам в размере 10 тысяч рублей каждому.

Поскольку пожилой гражданин проигнорировал решение суда, сотрудник службы судебных приставов применил меры принудительного воздействия, включая наложение ареста на принадлежащую ему собственность — два легковые автомобиля. После предпринятых мер пенсионер выполнил судебное распоряжение: произвел публикацию текста постановления суда, а необходимую сумму штрафа — 20 тысяч рублей — удержали с его банковской карточки.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский бизнесмен выплатил 3 млн рублей долга ради возможности уйти в отпуск.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу