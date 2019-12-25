Петербургский бизнесмен выплатил 3 млн рублей долга ради возможности уйти в отпуск

Главная задача кампании заключается в привлечении внимания горожан к контролю артериального давления и соблюдению врачебных рекомендаций.

Житель Петербурга, предприниматель 35 лет, проигнорировал претензии четырёх бывших заказчиков, чьи истории похожи друг на друга: заключив договоры и получив оплату, бизнесмен не выполнил обещанных обязательств. Один из потерпевших объяснил ситуацию так: заключил контракт на разработку бизнес-модели, но дальше подписания соглашения сотрудничество прекратилось. Общий объём задолженности перед клиентами составил свыше 2,5 млн рублей. Помимо этого, у предпринимателя накопились финансовые обязательства перед банками и налоговой инспекцией общей суммой около 500 тысяч рублей. Подробности раскрыли в управлении Федеральной службы судебных приставов по городу Санкт-Петербургу.

Судя по официальным данным, в имуществе задолжавшего бизнесмена числятся автомобиль Jaguar 2013 года выпуска и земельный участок площадью 530 м² в Ленинградской области. На данное имущество судебными приставами наложены запреты на проведение любых регистрационных действий.

Дополнительно предпринимателю ограничен выезд за границу России, что помешало его планируемому отдыху за рубежом. В итоге он был вынужден урегулировать имеющиеся финансовые проблемы путём погашения всей имеющейся задолженности.

Ранее мы сообщили о том, что приставы помогли 73-летней петербурженке вселиться в коммуналку после судебной тяжбы.

Фото: ГУ ФССП по Петербургу